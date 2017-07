Jorge Aragão faz show gratuito em São Gonçalo

O São Gonçalo Shopping vai levar o cantor Jorge Aragão para um show gratuito no dia 13, às 19h30, na sua Praça de Alimentação.

O artista se apresenta pelo projeto São Gonçalo Show, que acontece toda 2ª quinta-feira de cada mês, sempre com a participação de um grande nome da música brasileira.

Para abrir o show, às 19h, teremos a apresentação do cantor Patrick Ramos, além dupla Rose e Ivan, revelados pelo concurso musical Voz de Ouro, promovido entre os moradores da região Leste Fluminense.

Com mais de 40 anos de carreira, Jorge Aragão é um dos principais expoentes do samba brasileiro, dono de uma discografia com mais de 20 álbuns. O artista também foi um dos fundadores do grupo Fundo de Quintal, do qual despediu-se para seguir em carreira solo após o disco Samba É no Fundo de Quintal, de 1980. Já em 1981, lançou o seu primeiro trabalho, intitulado Jorge Aragão. Para 2017, o artista prepara um álbum com músicas inéditas e a releitura de alguns de seus grandes sucessos.

Compositor, letrista, músico e intérprete, Jorge Aragão assina canções históricas como 'Coisinha do pai' - que ganhou uma gravação inédita em 1997, para acordar Mars Pathfinder, o robô da Nasa em Marte -, 'Eu e você sempre', 'Lucidez', 'Moleque atrevido', 'Alvará', 'Malandro', uma parceria com Jotabê, gravada por Elza Soares em 1976, 'Coisa de pele', 'Terceira pessoa', 'Amigos... Amantes', entre muitas outras. O poeta também está nas vozes dos principais nomes da MPB, como Beth Carvalho, Seu Jorge, Zeca Pagodinho, Diogo Nogueira, Luiz Melodia, Lenine, Maria Rita, Martinho da Vila e Anitta.

Serviço: São Gonçalo Show com Jorge Aragão

Data: 13 de julho, às 19h30. Abertura com o cantor Patrick Ramos e a dupla Rose e Ivan, às 19h

Local: São Gonçalo Shopping - Avenida São Gonçalo 100, Boa Vista

Evento gratuito

Mais informações: www.saogoncaloshopping.com.br