Toquinho comemora 50 anos de carreira com shows na Itália

Para comemorar seus 50 anos de carreira, o músico Toquinho não fará apresentações especiais apenas no Brasil. Com origens italianas e verdadeiro amor pelo país da bota, o compositor paulistano fará 10 shows na nação europeia como parte da sua turnê internacional.

As paradas italianas de Toquinho começam na cidade de Bari, na Púglia, onde realizará dois concertos nos dias 20 e 21 de julho.

Já no dia 22, é a vez do município de Foggia, também na região, receber o músico na Piazza Cesare Battisti. No dia 23, Toquinho estará em Vasto, em Abruzzos, e tocará no Giardini dei Palazzi D'Avalos.

No dia 24, o cantor estará de volta na Púglia para um show em Taranto, no Canneto Beach. Após uma pequena pausa, no dia 29 o artista volta aos palcos no Festival Progetto Cultura, em Castelbasso, novamente em Abruzzos. Já no dia 31, Toquinho estará no espaço Acriè de Parabita, na Ligúria, para mais uma apresentação.

Já em agosto, o compositor fará outros três shows. No dia 3, o evento acontecerá no Anfiteatro da cidade de Capo D'Orlando, na Sicília; no dia 4, o paulistano participará do Ecco Jazz Festival de Reggio da Calábria, na Calábria; e no dia 6, Toquinho tocará no Jazz di Marca Festival, na pequena Sant'Elpidio a Mare, na região das Marcas.

Em todos os shows que fará na Itália, com exceção do de Bari do dia 21, Toquinho terá a presença especial da cantora paulistana Selma Hernandes, que fez muita fama no exterior, principalmente na Itália.

Toquinho ficou conhecido na Itália em 1969 pelo álbum em italiano "La Vita, Amico, È l'Arte dell'Incontro", realizado por Sergio Endrigo, Vinicius de Moraes e Giuseppe Ungaretti, e por sua colaboração com o famoso músico italiano Ennio Morriconi no CD "Per um Pugno di Samba" de Chico Buarque. Desde então, o artista realiza várias apresentações no país.