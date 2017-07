Pianista quebra recorde e faz 'concerto' a 4.460 metros

A pianista e alpinista Elisa Tomellini uniu suas duas paixões: piano e montanhas ao fazer "um concerto" na geleira Colle Gnifetti, no monte Rosa, em Aosta, na Itália. O feito foi realizado a 4.460 metros de altitude, o mais alto já registrado, neste sábado (8).

Apesar do frio na hora de tocar, Tomellini revelou que superou a baixa temperatura. "Estava com muito frio nas mãos, eu tentava não pensar nisso e movia meus braços. O piano estava um picolé. Mas consegui me inspirar e me mover. Estou certa que não vou dizer mais que meu quarto é pouco quente", comentou a pianista.

Para conseguir o recorde, Tomellini precisou superar dois obstáculos: o de subir a pé os 4.460 metros e levar de helicóptero o piano até o lugar exato do concerto. Até a data, ninguém havia tocado um piano nesta altura.

Segundo o jornal "The Guardian", Tomellini é considerada uma das mais brilhantes pianistas desta geração.