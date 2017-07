Mostra de Cinema celebra a arte de David Bowie na Caixa Cultural do Rio

A Caixa Cultural Rio de Janeiro apresenta, de 11 a 30 de julho de 2017, a mostra de cinema 'O homem que caiu na terra'.

Ao longo de quase cinquenta anos na indústria do entretenimento, o britânico David Bowie conduziu seu trabalho de forma consistente e, sempre atento à diversidade e à quebra de paradigmas, deu origem a verdadeiras obras primas não só na música, mas também no cinema. A mostra leva 26 dessas obras cinematográficas ao público carioca a preços populares.

David Bowie é homenageado com mostra de cinema 'O homem que caiu na terra'.

Na programação, estão filmes que marcaram época e foram sucesso de público, como 'Labirinto – A magia do tempo' e 'Eu, Christiane F., 13 anos, drogada e prostituída'. O público terá a oportunidade de conferir, ainda, os clássicos cult de David Lynch, 'Twin Peaks: os últimos dias de Laura Palmer' e 'Twin Peaks – The missing pieces'. Dois curtas que têm, além da atuação, o roteiro de David Bowie também estão na lista, 'Pierrot in turquoise or the looking glass murders' e 'Jazzin' for blue jean'.

Para a curadora da mostra, Roberta Sauerbronn, Bowie não era só um ator ou músico, mas sim uma persona, que imprimia autenticidade a tudo o que fazia. “Imagino que ele tenha escolhido os filmes que fez de acordo com o que acreditava, o que coloca na tela uma diversidade incrível”, explica.

Já para a escritora Wendy Leigh – autora de dezenas de biografias, com nomes como Grace Kelly e Madonna no currículo –, David Bowie não deveria ser chamado de camaleão, apelido que o acompanhou por boa parte de sua emblemática carreira. A jornalista defende que o termo mais apropriado para definir o artista é “caleidoscópio”. Para ela, o legado de Bowie é fruto de uma personalidade com múltiplas possibilidades, que mudava de cores e formas, mas nunca de essência.

A mostra traz produções que acompanharam e reafirmaram a trajetória de Bowie como unanimidade pop, entre elas 'O homem que caiu na Terra', que dá nome à mostra; 'Furyo, em nome da honra'; 'A última tentação de cristo'; 'Basquiat – Traços de uma vida', em que Bowie interpreta o também ícone cultural Andy Warhol; e 'Everybody loves sunshine (B.U.S.T.E.D.)'.

Ciclo de ideias

A programação traz, ainda, um “ciclo de ideias”, formado por debates e oficinas. As atividades abordam temáticas relacionadas aos filmes apresentados, em um diálogo essencial para a discussão sobre o peso de Bowie na formação da cultura contemporânea. Toda a programação paralela é gratuita, e os ingressos serão distribuídos a partir de 1 hora antes de cada atividade.

As palestras têm como pauta temas como gênero, sexualidade, fama e drogas, elementos presentes na filmografia de David Bowie. Participam das atividades, músicos, jornalistas, pesquisadores e especialistas. Além disso, o estilo único de Bowie também será abordado em debate sobre moda e oficinas de maquiagem.

A mostra O homem que caiu na terra tem patrocínio da Caixa Econômica Federal e Governo Federal e, depois de passar pelo Rio de Janeiro, ocupará as unidades da CAIXA Cultural em Fortaleza e Curitiba no início de 2018.

Serviço: Mostra 'O Homem que caiu na terra'

''Labirinto A magia do tempo' é um dos filmes que será exibido na programação da Mostra 'O homem que caiu na terra'

Data: 11 a 30 de julho de 2017. Horários: Consultar programação

Local: Caixa Cultural Rio de Janeiro (Cinema 1) - Av. Almirante Barroso, 25, Centro do Rio

Ingressos: R$ 4,00 (inteira) e R$ 2,00 (meia). Além dos casos previstos em lei, clientes Caixa pagam meia.

Classificação Indicativa: Consultar programação

Mais informações: (21) 3980-3815