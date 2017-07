Cais do Valongo, no Rio, é declarado Patrimônio da Humanidade

A Organização das Nações Unidas para Educação, Ciência e Cultura (Unesco) incluiu o Cais do Valongo, que fica no Rio de Janeiro, como um dos Patrimônios da Humanidade neste domingo (9).

Construído em 1811, o local é um marco da herança africana no Brasil e foi o local por onde cerca de um milhão de escravos desembarcaram na então capital brasileira. O local foi redescoberto em 2011 durante as obras para os Jogos Olímpicos do Rio de Janeiro.

Assim como o sítio no Rio, o vale "Aphorodisias", na Turquia, e o "English Lake District", no Reino Unido, foram adicionados à lista. Pela manhã, a entidade anunciou oito novos sítios na lista, incluindo o das "Obras de Defesa de Veneza do século 16 e 17".