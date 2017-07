Academia Brasileira de Música comemora 72 anos com Nelson Freire e Orquestra da UFRJ

A Orquestra Sinfônica da UFRJ, do ProArt, programa do Fórum de Ciência e Cultura da UFRJ, participa do concerto especial de aniversário de 72 anos da Academia Brasileira de Música e comemorativo de 130 anos de nascimento de Heitor Villa-Lobos, no Theatro Municipal do Rio de Janeiro, no próximo sábado (15), às 16h.

O evento contará com regência do maestro Roberto Tibiriçá e apresentações do renomado pianista Nelson Freire.

Programa

Heitor Villa-Lobos (1887-1959)

Bachianas Brasileiras nº2 (1933)

I. Prelúdio (O canto do Capadócio)

II. Ária (O canto da nossa terra)

III. Dança (Lembrança do sertão)

IV. Tocata (O trenzinho do caipira)

Entrega da Medalha Villa-Lobos a Noel Devos

INTERVALO

Obras para piano solo

Prelúdio da Bachianas Brasileiras nº4 (1941)

Três peças da Prole do bebê nº1 (1918)

A Branquinha

A Pobrezinha

A Moreninha

Choros no.5 (Alma Brasileira)

Momoprecoce para piano e orquestra (1929)

Nelson Freire (piano)

Orquestra Sinfônica da UFRJ

Roberto Tibiriçá (regência)

O Theatro Municipal do Rio de Janeiro fica na Praça Floriano, s/n - Centro. Os ingressos custam R$ 20 (Galeria), R$ 50 (Balcão Superior), R$ 96 (Plateia/Balcão Nobre) e R$ 576 (Frisa/Camarote).