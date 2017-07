TV Brasil estreia nesta segunda-feira nova programação infantil

No mês das férias escolares, a TV Brasil prepara uma novidade para as crianças. A emissora vai oferecer a programação da faixa infantil em um novo formato, a TV Brasil Animada. O público mirim vai ganhar uma temporada inédita de Meu Amigãozão e as atrações serão organizadas de acordo com a idade dos telespectadores. A reformulação faz parte das mudanças que, em março, deram à emissora pública uma nova roupagem, com mais cores, maior dinamicidade e uma organização da grade semanal por faixas temáticas.

om mais de sete horas diárias de transmissão, a TV Brasil Animada brincará com a imaginação das crianças com conteúdo infantil de qualidade, educativo, consciente e divertido. Outro diferencial da programação é a ausência completa da veiculação de publicidade. “Durante essas sete horas, não haverá comercial que estimule o consumismo, a intolerância, o racismo. Os pais podem ficar tranquilos”, explica Vancarlos Alves, gerente de Programação da emissora.

As atrações serão organizadas de acordo com a faixa etária do público. A primeira parte, das 8h às 10h, será dedicada a crianças de até 6 anos. Na sequência, das 10h às 12h, o conteúdo será indicado para crianças acima dos 6 anos. Já às 12h haverá uma pausa para a exibição da programação infanto-juvenil e para o jornalismo. Depois, das 13h30 às 16h30, as atrações infantis voltam a ser veiculadas. Até às 15h, a programação privilegia o público menor, até 6 anos. Das 15h às 16h30, será a vez da turma acima dos 6 anos.

Meu Amigãozão

A nova programação infantil, que estreia no dia 10, apresentará a temporada inédita da animação Meu Amigãozão. Segundo Vancarlos, o desenho é uma das principais obras da faixa infantil. A série, dividida em 52 episódios inéditos, conta a história de três crianças e seus amigos imaginários. Yuri, Golias, Lili, Nessa, Matt e Bongo têm personalidades sociáveis e conciliadoras e buscam mostrar, durante suas aventuras, como crescer feliz, resolver pequenas diferenças e valorizar as qualidades de cada um.

Além de Meu Amigãozão, continuarão na grade Show da Luna, Sésamo, S.O.S Fada Manu, X-Coração, Ernesto, entre outros. “Não será só uma mudança estética. Buscaremos também atender melhor o público”, completa Vancarlos.