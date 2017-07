Ator de 'True Blood', Nelsan Ellis morre aos 39 anos

Morreu na noite deste sábado (8), aos 39 anos, o ator norte-americano Nelsan Ellis, informou seu agente ao site "The Hollywood Reporter".

Ellis ficou mundialmente famoso ao interpretar Lafayette nas sete temporadas da série "True Blood", entre os anos de 2008 a 2014.

"Nelsan morreu após complicações com uma parada cardíaca. Ele era um grande talento, e vamos sentir falta para sempre das suas palavras e sua presença", informou seu empresário.

Além de atuar, Ellis era autor de peças de teatro e diretor. Ele também participou de outras duas séries famosas "The Inside" e "Elementar" e tinha atuado em filmes de Hollywood, como "Get on up: a história de James Brown" (2014).