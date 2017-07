Paralamas do Sucesso lançam 'playlists' oficiais no Spotify

Os Paralamas do Sucesso lançam, no dia 4 de agosto, seu novo álbum "Sinais do Sim", primeiro disco de inéditas em oito anos. Enquanto o novo trabalho não é lançado, os Paralamas resolveram investir em incrementar o perfil da banda no serviço de stream Spotify.

Cinco novas playlists foram disponibilizadas, “Paralamas: Essentials”, com 30 hits da banda, “Paralamas: Reggae”, “Herbert Vianna Por Outros”, “Favorites”, com artistas que influenciaram o trio, e “Paralamas: Raridades”, com repertório do álbum presente na caixa que comemorou os 30 anos, apenas disponível no Spotify.

Banda vai disponibilizar o primeiro single do novo trabalho no dia 13 de julho

João Barone destaca que as playlists são uma grande tendência na forma de ouvir música. "Estamos vivenciando um momento incrível, onde você pode ter toda a discoteca do planeta ao seu alcance, com portabilidade. É muito legal ver isso acontecendo, ter todas as músicas dos seus ídolos e, ao mesmo tempo, ir atrás de música nova. A facilidade do streaming é um recurso incrível! E as playlists hoje são uma verdadeira febre. Eu me lembro, romanticamente, da minha época de adolescência, onde a gente gravava fitas K-7 com uma mistura enorme, um verdadeiro mashup de artistas, bandas e gêneros. Isso era muito bacana! Hoje temos as playlists oficiais de artistas e bandas, assim como é uma curtição você fazer sua própria e deixá-la disponível nos provedores de streaming", explica o baterista dos Paralamas.

Barone também falou um pouco sobre as playlists disponibilizadas pelos Paralamas. “A gente acabou de colocar algumas playlists no Spotify, resgatando um monte de músicas que temos da nossa memória mais sentimental, mais afetiva, do tempo que começamos a nos interessar por música, e também depois da época que os Paralamas começaram. A música tem esse poder de nos levar para uma época. Não falando de nostalgia, mas de emoções, lembranças e sentimentos interessantes. E, ao mesmo tempo, também tem essa coisa de você ir atrás das músicas novas, dos artistas novos, novas tendências. Isso é muito interessante!", diz o músico.

No Dia do Rock, 13 de julho, a banda vai disponibilizar o primeiro single do novo trabalho. A música, título do álbum, "Sinais do Sim", virá acompanhada do lyric video eserá a primeira amostra da esperada safra de composições inéditas de Herbert Vianna, João Barone e Bi Ribeiro.

Confira as playlists:

Perfil da banda:

https://open.spotify.com/artist/7EM9m7HOXxVgP9oEpDDv70

“Paralamas: Essentials”

https://open.spotify.com/user/osparalamasdosucesso/playlist/0FQKe1BZ0qZnLKAuHuGBHV

“Paralamas: Reggae”

https://open.spotify.com/user/osparalamasdosucesso/playlist/64a19J3yBJ9AMdJJ6nAoT6

“Paralamas: Raridades”

https://open.spotify.com/user/osparalamasdosucesso/playlist/18GCLl7aUGdOoBCb6a70vK

Herbert Vianna Por Outros

https://open.spotify.com/user/osparalamasdosucesso/playlist/39lqlI2wcVBfeGzM301m

Paralamas: Favorites

https://open.spotify.com/user/osparalamasdosucesso/playlist/6W59FXdRKiesioDiMSnHAH