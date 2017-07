O interior do país é tema de exposição de telas no Tribunal de Justiça 

Na próxima segunda, dia 10, às 18h, no salão de eventos da Lâmina III do Tribunal de Justiça (Rua Dom Manuel, n° 37, 5º andar, Centro), a Associação dos Magistrados do Estado do Rio de Janeiro (Amaerj) realizará o vernissage do desembargador Marco Aurélio dos Santos Fróes que exibirá suas telas que têm como tema principal as paisagens das pequenas cidades do interior do Brasil.

O desembargador afirma que já gostava de pintar há muitos anos, mas começou a produzir mais constantemente a partir de 2010, com a técnica óleo sobre tela.

O vernissage marcará a comemoração do aniversário dos magistrados do primeiro semestre desse ano. Depois da festividade, os quadros ficarão expostos na Sala da Adega da Associação (Rua Dom Manuel, nº 29, 105, Museu da Justiça, Centro).

Serviço: Vernissage com exposição de telas do desembargador Marco Aurélio dos Santos Fróes

Data: 10 de julho, às 18h

Local: Salão de eventos da Lâmina III do Tribunal de Justiça - Rua Dom Manuel, n° 37, 5º andar, Centro