Mumuzinho grava clipe de “Oração” em comunidade carioca

Mumuzinho, que na última semana anunciou sua participação como "Mussa", no remake de "Os Trapalhões", escolheu o Vidigal, comunidade na zona sul do Rio de Janeiro, como cenário de seu novo clipe, "Oração" (Suel / Allan Lima), música lançada no dia 7 de junho, pela Universal Music. A canção é uma das faixas que vai integrar o repertório do novo álbum do sambista, ainda sem título e data de lançamento definidos. O clipe de “Oração” será lançado ainda em julho.

Depois de passar quatro meses dedicado às gravações de "Os Trapalhões", que estreia em julho, no Canal Viva, e em setembro, na Rede Globo, Mumuzinho volta agora a se dedicar à sua carreia musical. "Muitos pensam que é só subir no palco, mas a gente tem uma agenda a cumprir de programas de rádio, televisão, gravação de clipe, coletiva de imprensa e muito mais. Depois de dois anos sem gravar clipe, estou muito feliz em poder gravar hoje nesse cenário, de uma beleza natural fora do comum, um cartão postal no Rio de Janeiro, o clipe para essa música que retrata a realidade de tantos casais. A música traz uma pureza no sentimento e quis retratar isso em imagens reais no clipe. Já estou ansioso para mostrar o resultado a vocês", conta Mumuzinho.

Nova referência no mundo do samba, Mumuzinho tem feito muitos shows por todo o país, sendo convidado para as melhores rodas de samba do Rio e São Paulo, tocando em todas as rádios e participando de vários projetos, como “Sambabook”, “Quintal do Pagodinho” e do programa “Esquenta”, na TV Globo. Cercado no dia a dia por grandes nomes do samba, o cantor bebe na fonte do partido alto, do Cacique de Ramos. Suas músicas cantam o amor, mas de forma bem-humorada, e têm a comunicação imediata com o público jovem, e tratam de assuntos contemporâneos, vividos em qualquer roda de amigos ou esquinas do país. O jovem sambista já lançou três álbuns: “Fala Meu Nome Aí” (2015), “Mumuzinho – Ao Vivo” (2013) e “Dom de Sonhar” (2012).

