Morre Spencer Johnson, autor de 'Quem mexeu no meu queijo?'

Morreu, aos 78 anos, o escritor norte-americano Spencer Johnson, que ficou mundialmente famoso com o best-seller "Quem mexeu no meu queijo?". A informação foi confirmada nesta sexta-feira (7) pela editora Record, mas a morte ocorreu no dia 3 de julho.

O norte-americano faleceu na Califórnia e, segundo familiares, lutava há anos contra um câncer no pâncreas.

Autor de vários livros de gestão de empresas e de pessoas, Johnson começou a carreira escrevendo obras para crianças. Mas, em 1980, quando trabalhou ao lado de Ken Blanchard, publicou seu primeiro sucesso mundial "O gerente-minuto". A obra teve mais de 15 milhões de cópias vendidas.

Ao todo, Johnson soma mais de 50 milhões de cópias vendidas que foram traduzidas par 47 idiomas.