Morre Elsa Martinelli, estrela do cinema dos anos 1950 e 1960

Faleceu neste sábado (8), aos 84 anos, a atriz italiana Elsa Martinelli, estrela do cinema nas décadas de 1950 e 1960, informou a família. De acordo com familiares, ela estava doente "há tempos", mas a causa da morte não foi confirmada.

Nascida em 1935 em Grosseto, foi descoberta pelo ator norte-americano Kirk Douglas e trabalhou com todos os grandes astros do cinema da época - de Orson Welles a Mario Monicelli, passando por Roger Vadim e Alberto Lattuada.

A história de Martinelli no cinema começou após um ato de coragem, quando decidiu ir para Nova York, sem falar inglês e com pouco dinheiro, em 1953. Ela trabalhava como modelo até ser descoberta por Douglas.

Entre seus principais filmes, estão "The Indian Fighter" (1956), "Hatari" (1962), "O Processo" (1962) e Candy (1968). Ela ganhou um Urso de Prata do Festival de Berlim de 1956 por seu papel como a atriz principal do filme "Donatella", de Monicelli.

Ela deixa uma filha, Christina, e seu funeral será realizado em Roma no dia 11 de julho na igreja S. Maria del Popolo.