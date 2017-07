Max Badauê lança novo single nas plataformas digitais

O cantor Max Badauê lançou na última quinta-feira (7) em todas as plataformas digitais o seu novo single de trabalho, intitulado "Nosso Jeito".

Música: NOSSO JEITO

Artista: MAX BADAUÊ (cantor e compositor)

Natural de: SÃO JOÃO DA BARRA/RJ

Estilo: FORRÓ PÉ DE SERRA / FOR’REGAE

Ano de início: 1995

Local:Macaé/RJ

História:

Max Badauê tem como missão difundir o forró pé de serra e suas variações levando em consideração que é um dos poucos ritmos genuinamente brasileiros. Para Max, esse é mais do que um gênero musical; é também uma filosofia de vida que transmite paz, tranquilidade e a verdade mais profunda da alma do brasileiro. “Quem nunca se apaixonou ao resfolego da sanfona ou nunca sentiu o coração bater na batida da zabumba?”...diz o artista.

Munido desse espírito, ele que hoje mora em Macaé (RJ), tem se apresentado há anos em diversos eventos desta cidade e região. Já participou do festival de Itaunas (ES), considerado o maior festival de forró do Brasil, onde dividiu o palco com o Trio Forrozão. Já abriu shows de grandes nomes no cenário nacional como Frank Aguiar, Dominguinhos, Rasta Pé, Fala Mansa e Zezé de Camargo e Luciano.

Em 2014 Dedicou-se à regravação de grandes sucessos no estilo pé de serra em parceria com o Trio Forrozão e outros artistas. Agora em 2017, está focado no seu projeto totalmente autoral, e para dar o gostinho do que está vindo por aí, agora dia 05 de Julho, nesse clima de festas juninas, o cantor e compositor, lança sua primeira música autoral, produzido em parceria com gravadora LEP MUSIC.

Sua trajetória:

· 1995 – Montou sua primeira banda profissional de forró, em Campos, chamada “DISCIPÚLOS DO FORRÓ” e se apresentou em diversos eventos da cidade e região; participou inclusive do festival de Itaunas/ES, considerado o maior festival de forró do Brasil, onde dividiu o palco com o Trio Forrozão.

· 1996 – Mudou-se para Macaé e formou uma nova banda chama “TRIO CALANGO DOIDO” e se apresentou em diversos eventos da cidade e região, sendo convidado por várias vezes a abrir shows de grandes nomes no cenário nacional como Frank Aguiar, Dominguinhos, Rasta Pé, Fala Mansa, Zezé de Camargo e Luciano entre outros.

· 2010 – Iniciou sua carreira solo sob o nome artístico Max Badauê. Como primeiro trabalho regravou a música EU SÓ QUERO UM XODÓ, com a participação especial do mestre Dominguinhos. Deu sequência ao seu trabalho fazendo apresentações regionais, compondo e fazendo publicações em redes sociais.

· 2013 – Passou a fazer parte do casting da Lado Esquerdo Produções, quando nasceu o projeto FOR’RAGAE, capitaneado pela banda Estaca Zero.

· 2014 – Em meio aos shows do ano, começou a se dedicar as composições próprias para seu primeiro projeto fonográfico futuro.

· 2015 – Levou o Forró pé de serra para o Carnaval de Quissamã e outras cidades.

· 2016 - Dedicou-se à regravação de grandes sucessos no estilo pé de serra em parceria com o Trio Forrozão e outros artistas.

O que está fazendo:

· Preparando o seu primeiro álbum digital, que contara com músicas autorais e regravações, além de participações especiais de artistas e grupos renomados como Trio Forrozão, Forró Sacana e outros. Enquanto isso, para dar o gostinho do que vem por aí, Max Badauê, em parceria com a gravadora e editora LEP MUSIC, lançará dia 05 de Julho, em todas as plataformas digitais, a sua primeira música autoral “NOSSO JEITO”.