Justiça brasileira encerra processo contra Justin Bieber

A Justiça do estado do Rio Janeiro encerrou o processo que tinha aberto contra o cantor canadense Justin Bieber em 2013, após o artista pop ter doado uma cifra de R$ 20 mil ao Instituto Nacional do Câncer (Inca).

De acordo com o Tribunal de Justiça, o juiz que cuidava do caso, Rudi Baldi Loewenkron, tomou a decisão após os advogados do cantor terem apresentado o comprovante da doação, que foi usada para a compra de equipamentos e materiais para o hospital. A direção do Inca também confirmou a doação de R$ 20.006,37 recebida no dia 5 do último mês de maio.

Durante a sua parada no Brasil em 2013 como parte de uma turnê internacional, Bieber foi flagrado pichando um dos muros do antigo Hotel Nacional em São Conrado, no Rio de Janeiro, o que é proibido por lei.

O caso foi reaberto em março deste ano pelo Ministério Público do Rio de Janeiro (MPRJ), que havia sugerido a doação como uma possível solução do caso. Loewenkron, então, decidiu que quando a transferência de dinheiro fosse comprovada, o processo poderia ser finalizado.