O Festival de Teatro Palco Giratório, do Serviço Social do Comércio (Sesc), promoveu hoje (8) uma intervenção urbana na Ponte JK, em Brasília, para chamar a atenção do público para questões ambientais.

Batizada de Dilúvio MA, a performance teve grandes redes em que artistas estavam em meio ao lixo, como se tivessem sido retirados do Lago Paranoá.

Artistas são pendurados junto com lixo em ponte de Brasília em ação teatral

A intervenção é parte da programação da 20ª edição do Palco Giratório, que leva espetáculos teatrais às ruas e teatros do Sesc, gratuitamente, até 30 de julho.