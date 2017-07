Musical 'Peter Pan' entra em cartaz no Teatro Dulcina em julho

O público poderá conferir uma nova releitura de Peter Pan com músicas autorais e releitura inédita. O espetáculo cumpre temporada de 8 a 30 de julho no teatro Dulcina, aos sábados e domingos às 16h. O elenco do musical, formado por nove atores, da vida a história de um dos mais queridos personagens da literatura popular.

Inspirado no conto do escocês J.M. Barrie, o musical conta a história de um menino que se recusa a crescer e vive em aventuras junto com sua amiga Sininho na fantástica e mágica Terra do Nunca. Peter e a pequena fada Sininho, ensinam os irmãos Wendy e João a voarem e todos seguem para a Terra do nunca. Lá eles também conhecem o temido capitão Gancho que jurou se vingar de Peter Pan e seus amigos. Capitão Gancho, em uma luta com Peter, acaba tendo sua mão engolida por um crocodilo, o que o faz ter ainda mais raiva dele.

Para se distanciar das montagens já realizadas, o autor desta nova adaptação, preferiu trabalhar com reflexões para os adultos que passam a se colocar em dúvida se o Peter Pan deve ou não crescer, fazendo um paralelo com a vida de seus filhos e até mesmo com as suas, enquanto crianças.

“Provocamos as pessoas a pensarem sobre seu dia a dia e principalmente por verem que o verdadeiro Peter Pan pode permanecer em nosso espírito de forma contínua, independente de seu crescimento físico.” – comenta o autor e diretor André Breda.

Ficha técnica

Texto e Direção: André Breda

Direção Musical: Cosme Motta

Elenco: João Guesser (Peter), Carol Leipelt (Wendy), Clarice Monteiro (Sininho), Adam Lee (João), Alison Welleer (Gancho), Larissa Fernandes (Índia), Caio Godard (Smee), Daniel Mello João VictorAcyolli (Coro)

Coreografias: Arthur Rosas

Visagismo: Caio Godard

Produção: Beatriz Pedroso

Realização: RPR Produções e Smille Produções Artísticas

Serviço: Peter Pan

Data: 08 a 30 de julho – Sábados e Domingos 16h

Endereço: Teatro Dulcina - Rua Alcindo Guanabara - 17 – Centro

Ingressos: R$ 20 (inteira) e R$ 10 (meia)

Classificação: Livre

Mais informações: (21) 2240-4879