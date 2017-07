Monitoramento de redes sociais ajudará a identificar ocorrências no Rock in Rio

As redes sociais serão monitoradas durante o Rock in Rio, em setembro, para agilizar a identificação de ocorrências e reclamações sobre problemas e impactos do evento na cidade. A prefeitura do Rio abrirá vagas para universitários que formarão uma equipe para atuar nessa área.

Com expectativa de levar mais de 100mil pessoas por dia ao Parque Olímpico, as publicações deste público nas redes sociais – além daquelas feitas por quem reside ou passa pela região – serão monitoradas por esta equipe que atuará no Centro de Operações do Rio (COR). Com as informações identificadas, o COR poderá fazer os acionamentos de respostas e implementação de ajustes mais rápido no esquema especial implantado na Barra da Tijuca. O projeto será feito nos mesmos moldes do monitoramento usado pelo COR nos Jogos Olímpicos Rio 2016 .

A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, o COR, o projeto Naves do Conhecimento e o Rock in Rio firmaram uma parceria para abertura de oito vagas de trabalho temporário para estudantes de graduação do Rio de Janeiro, que vão compor esta equipe especial de redes sociais.

“É uma oportunidade de criarmos uma experiência real para esses estudantes em uma área de grande crescimento, que é a economia digital”, disse a secretária de Desenvolvimento, Emprego e Inovação, Clarissa Garotinho.

Podem participar do processo seletivo estudantes acima de 18 anos, preferencialmente universitários dos cursos de comunicação social, letras, relações internacionais e ciência da computação. A seleção terá três fases: análise dos pré-requisitos descritos no momento da inscrição, prova escrita e entrevista. Os que forem aprovados serão treinados por profissionais do COR durante o mês de agosto.

As inscrições para as vagas podem ser feitas nos sites das Naves do Conhecimento , a partir da 0h deste sábado (8) e vão até o domingo (9).