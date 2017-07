Bolsa de Gêneros Alimentícios promove feijoada beneficente em prol do Hospital Mário Kroeff

Fazer o bem é muito bom, melhor ainda quando você faz isso apreciando uma deliciosa feijoada não é mesmo? Para unir as duas coisas no mesmo local, a Bolsa de Gêneros Alimentícios (BGA) promove no dia 23 de julho uma feijoada beneficente em prol do Hospital Mário Kroeff.

Todo o valor arrecadado no evento será doado à instituição filantrópica que é referência no atendimento e tratamentos de pacientes com câncer no Rio de Janeiro.

O evento, que terá como prato principal uma tradicional feijoada, vai contar com sorteio de brindes em um ambiente totalmente familiar, com salão de jogos e piscina. O intuito é receber toda a família para um domingo de diversão e solidariedade.

Serviço:

Feijoada Beneficente

Local: Sede Campestre BGARJ – Estrada dos Bandeirantes, nº28.831, Vargem Grande.

Data: 23 de julho

Valor: R$ 50,00 (crianças até 12 anos não pagam)

Ingressos e Informações: (21) 2136-9698