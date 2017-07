Abertas inscrições para o Festival Sesi Música para talentos da indústria e seus dependentes

Estão abertas as inscrições para o Festival Sesi Música, promovido pelo Sesi Cultural Rio e destinado a trabalhadores das indústrias e de empresas associadas ao Sistema Firjan e ao Cirj (Centro Industrial do Rio de Janeiro) localizadas na Região Metropolitana do Rio. Maridos, esposas e filhos do industriários também podem se inscrever até dia 31 de julho.

O concurso terá duas categorias: músicas inéditas, na qual serão avaliadas composições autorais, considerando a letra e o arranjo; e músicas não inéditas, que terá como foco a interpretação de canções gravadas por outros artistas, avaliando a voz, a afinação e a presença de palco.

O regulamento completo está disponível em http://bit.ly/2tHGFdk.

A partir da fase semifinal, os selecionados passarão por oficinas de preparação musical, que inclui aulas de técnica vocal, de expressão corporal e ensaios com a banda montada pelo Sesi Cultural Rio especialmente para o festival, sob a supervisão do maestro Edu Morelenbaum.

Serão premiados os três primeiros colocados de cada categoria. Todos receberão troféus e prêmios de 4 mil reais (1º lugar), 2 mil reais (2º lugar) e mil reais (3º lugar). A semifinal acontecerá nos dias 7 e 8 de outubro no Teatro SESI Jacarepaguá. A final será nos dias 28 e 29 do mesmo mês, com 10 participantes, no Teatro SESI do Centro do Rio de Janeiro, sendo que no último dia será aberto ao público com a presença dos jurados.

O Festival Sesi Música tem como objetivo promover e fomentar a cultura brasileira, fortalecer a indústria fluminense como participante ativa na formação cultural do trabalhador.