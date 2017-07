Inverno no Rio de Janeiro não é sinônimo de frio, pelo contrário. Com a chegada da estação, a noite carioca se reinventa e "aquece" o público com muito agito. E o evento mais esperado da temporada já prepara sua nova edição: o WineHAUS'17 acontece nos finais de semana de julho, na Sociedade Hípica Brasileira, na Lagoa, e, simultaneamente, em Itaipava. Esse é o terceiro ano do projeto de sucesso absoluto que traz o clima das montanhas para a cidade. Para essa versão, novos chefs, novas experiências, rótulos de diversos de países e muita música prometem transformar a Sociedade Hípica Brasileira no it place do inverno. Já na Serra, o clima é original e incomparável, em locação inédita.

A Hípica recebe o WineHAUS'17 em três finais de semana de julho (8 e 9, 14 e 15, 21 e 22). O Grand Opening acontece no dia 8, às 17h, onde serão apresentados os diversos ambientes desta temporada. Uma das novidades mais aguardadas é o WineDeck, local ideal para apreciar a vista da Lagoa, se deliciando com um SwissMade Fondue, harmonizado com bons vinhos. A partir de 21h, o som fica por conta dos WineHAUS DJs, com intervenções da Mea Brass Band. A noite de estreia também será embalada por um PianoBAR, assinado pela festa Jazz Ahead, e a partir de 0h30, os apaixonados por vinho serão embalados por Bernardo Campos, Etto, e Leondre.

A atração principal fica por conta da carta especial de vinhos tintos, brancos e rosé, vindos da Argentina, Itália, Portugal, Espanha e África do Sul. Para completar a programação, a casa ainda oferece uma seleção de queijos e sangrias, além do tradicional Jack Daniel’s Burguer, presença certa em diversos eventos da Party Industry. Sobre os ambientes, o Beer & Wine Garden traz uma minifeira de vinhos em clima de picnic, acompanhado de Juliano Junot e Mary Lou, residentes do WineHAUS, além de Bahruth e Felipe Guga. Em alta com os fãs de drinks, o evento também trará um espaço dedicado ao gin, o Bombay ImaGINation Terrace, com experiências de mixologia e direito à belíssima vista do Cristo Redentor. O cardápio musical será assinado pela TheBlackHaus, com Larissa Busch, Cadinho, DaKid e Bruna Lennon.

Já a edição de Itaipava acontecerá em dois finais de semana de julho (14 e 15, 28 e 29) em local inédito que será anunciado em breve. Além dos mesmos ambientes apresentados no Rio, as edições na serra contam com a presença de grandes nomes como Gabriel O Pensador e os DJ’s João Brasil e ZehPretim. Sucesso em Caxias do Sul e no Alto da Boa Vista, o último evento da temporada, "Wine, Love & Serra de Itaipava", retorna com sua mistura única de vinhos e pagode retrô, liderado pela banda Fica Comigo, grandes embaixadores do gênero.

Seja na Zona Sul ou na Serra, a WineHAUS promete agitar a temporada mais uma vez, deixando o inverno carioca muito mais sofisticado e divertido. A programação completa do WineHAUS pode ser acessada em: facebook.com/WineHAUS.BR/events