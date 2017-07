Tradicional festival da Itália, Umbria Jazz começa amanhã

O festival de jazz mais famosa da Itália, o Umbria Jazz, começará nesta sexta-feira (7) em Perugia. Com duração de nove dias, o evento reunirá os principais nomes do jazz e da música eletrônica.

No primeiro dia, a atração principal será o grupo musical alemão Kraftwerk, que realizará uma performance tridimensional na Arena Santa Giuliana. Além deles, terão diversos outros shows espalhados pela cidade gratuitamente.

A programação da arena continua sábado (7) com o britânico Jamie Cullum e diversas homenagens aos cantores Luigi Tenco e Fabrizio De Andrè. Os shows do final de semana alternam entre jazz e eletrônico, mas segunda-feira (8) o festival será totalmente voltado ao jazz, com Wayne Shorter, Dee Dee Bridgewater, o conjunto feminino "Ladies!" e outras diversas atrações.

O Umbria Jazz começou em 1973 e é realizado anualmente em Perugia. Já tocaram no festival grandes astros da música como Elton John, BB King, Eric Clapton e James Brown. Algumas estrelas dos dias atuais também deixaram sua marca no evento, como Lady Gaga e Alicia Keys.