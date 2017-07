'São João da Boa' vai agitar o Renascença Clube neste fim de semana

No próximo fim de semana, nos dias 8 e 9 de julho, tem festa julina no Renascença Clube, das 12h às 21:30h.

O reduto do samba de raiz vai se transformar no Arraial da Boa que promete uma festança com direito a forró e muita comida gostosa. Para a criançada, brincadeiras típicas dos festejos julinos.

No sábado, dia 8, tem DJ Neném, Samba do Chapéu e Marquinhos Sathan para abrilhantar ainda mais a festa.

No domingo, dia 9, apresentação da quadrilha 'Somos Show' formada por adolescentes e jovens da comunidade da Formiga, cuja característica é ser uma quadrilha tradicional, porém com coreografias modernas. Na parte musical, o DJ Neném, o Trio Pé de Serra, André da Matta e Renato Piau. Já é tradição a apresentação do Trio Pé de Serra no Renascença que, há 18 anos, faz sucesso onde se apresenta.

Serviço: Festa Julina 'São João da Boa'

Dia 8 de julho, a partir das 12h

Atrações:DJ Neném, Samba do Chapéu e Marquinho Sathan

Dia 9 de julho, a partir das 12h

Atrações: DJ Neném, Trio Pé de Serra, André da Mata e Renato Piau

Local: Renascença Clube - Rua Barão de São Francisco, 54 – Andaraí

Entrada gratuita

Classificação indicativa: Livre