Rio Craft Beer Festival promove terceira edição

A espera está chegando ao fim. A terceira edição do Rio Craft Beer Festival já tem data certa e lugar para acontecer: 29 e 30 de julho, no templo do futebol brasileiro, o Maracanã. Idealizado e produzido pelas cervejarias cariocas 2cabeças, 3Cariocas, Fraga, Hija de punta, Hocus Pocus e Three Monkeys Beer, o evento cresceu e esse ano pretende estimular ainda mais cultura cervejeira e os produtores locais.

Com dois dias de duração, essa edição conta com sete convidadas, são elas: Green Lab, Marmota, Oceânica, OverHop, Quatro Graus, RockBird e W-kattz. Todas as marcas cervejeiras prometem lançamentos criados exclusivamente para o evento que toma conta de um dos cartões postais mais famosos da cidade.

Bate-papos sobre o universo cervejeiro e atrações musicais completam a programação do fim de semana. Food trucks com cardápios variados, jogos e a cobertura fotográfica do I Hate Flash também estão confirmados.

Quem levar 1kg de alimento não-perecível paga meia entrada, e o valor do ingresso dá direito a um copo exclusivo do festival. A expectativa de público para essa edição é de 2 mil pessoas por dia.