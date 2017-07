Nas férias de julho RioZoo abre também às segundas

Um dos programas prediletos das famílias cariocas, o RioZoo também funcionará às segundas-feiras, no período de 10 a 30 de julho, das 9h às 17h. Localizado no coração da Quinta da Boa Vista, o Zoológico do Rio é um dos mais tradicionais do país com uma área de mais de 100 mil metros quadrados onde estão diversas espécies de aves, primatas, felinos, répteis, peixes e anfíbios.

— A visita ao Zoo é um programa muito legal para a garotada nas férias. Nós costumamos dizer que é uma oportunidade de oferecer “edutenimento”, que é a junção de educação e entretenimento, para ajudar a formar pessoas mais conscientes sobre a importância da conservação das espécies — ressalta José Roberto Scheller Jr., diretor do Zoológico.

Há três tipos de ingressos disponíveis que podem ser adquiridos no site www.riozoo.com.br antecipadamente, evitando filas. Além do ingresso normal (R$ 15 adultos e R$ 7,50 tarifa reduzida), o Zoo lança o “Experiência Animal”, mais completo, que inclui o tour de falcoaria, visita guiada, entrada na playzone e alimentação dos animais na Fazendinha, que sai a R$ 40.

Passeio de pônei e muito aprendizado na Fazendinha

Na Fazendinha, a criançada se diverte e aprende sobre a origem dos alimentos consumidos no dia a dia, como o leite e os ovos, sempre orientadas por monitores da equipe do Zoo. No espaço, também podem passear de pônei e se divertir num contato bem próximo com os animais.

Arte da falcoaria é apresentada em dois horários, às 12h e às 15h

O tour animal tem personagens para lá de simpáticos. Sob a coordenação de um profissional especializado e de sua equipe, o gavião Asa-de-telha “Rubi”, a coruja Branca, “Luky” e o filhote de carcará “Catatau” fazem voos de demonstração da arte da milenar da falcoaria. Todas são aves de rapina, que junto com a cadelinha “Bela”, ensinam aos visitantes a importância da preservação dessas espécies na natureza.

O tour de Falcoaria tem duração de 20 minutos e acontece sempre às 12h e às 15h. A atividade não tem restrição de idade e pode ser feito por toda a família.

Cinema 7D e Aquaball

Entre as atividades do RioZoo está o cinema 7D, onde é possível ver filmes e sentir as experiências sensoriais e o Aquaball, uma grande bolha plástica em que a criança entra e se move dentro d’água, em diferentes direções.