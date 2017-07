Museus na Itália poderão ser conhecidos com realidade virtual

Desde 2015, a cidade de Varese, na região italiana da Lombardia, decidiu modernizar seus museus, criando uma rede dos seus centros expositivos, a VareseMusei, com a qual todos os espaços pudessem estar conectados.

Agora, em 2017, o município dará outro grande passo: o de contar com um sistema de realidade aumentada para promover as suas ofertas culturais. Com ele, o Museu Cívico de Arte Moderna e Contemporânea do Castello di Masnago, o Museus Cívico de Villa Mirabello, o Museu Baroffio e do Santuário do Sacro Monte sopra Varese, a Casa Museu Lodovico Pogliaghi, o Museu Castiglioni e o Centro Expositivo Monsignor Macchi serão apresentados aos visitantes por um "guia" virtual.

Por estar intimamente ligado à cidade e a sua história, esse "personagem" fornecerá dados e informações sobre as obras de arte expostas nos museus e irá sugerir possíveis e novos itinerários pelos espaços da VareseMusei. Nesta quinta-feira, dia 6, a rede de Varese se tornou a primeira do país a contar com um projeto real de realidade aumentada, que sairá do papel em breve graças a um concurso público realizado pela região lombarda para a valorização dos sistemas culturais locais.

A tecnologia e os conteúdos que poderão ser acessados serão criados e postos em prática pela empresa italiana SMART - Augmented Culture em colaboração com a VareseMusei.

Na entrada de todos os museus participantes da iniciativa, os visitantes poderão baixar no seu smartphone ou tablet o aplicativo Aurasma, ferramenta digital usada por muitas companhias e sites para valorizar seu conteúdo audiovisual, e selecionar o canal VareseMusei.

Assim, basta enquadrar as obras de arte ou até os detalhes arquitetônicos que estiverem assinalados para se ter informações adicionais sobre eles na tela dos aparelhos, tudo em realidade aumentada. Os visitantes, então, poderão conhecer melhor as peças presentes nos espaços expositivos através de textos, vídeos, fotos de arquivo, narrações em áudio e gráficos em um tour multimídia.