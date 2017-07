'Entonces Bailemos', de Martín Flores Cárdenas, estreia no Mezanino do Sesc Copacabana

Como se diz, "to fall in love". Literalmente "cair de amor", tropeçando como numa armadilha.O que fazer uma vez que se tenha caído, que se foi atingido? 'Entonces bailemos'. Então, vamos dançar.

'Entonces bailemos', um espetáculo do dramaturgo e diretor teatral argentino Martín Flores Cárdenas, estreia nesta quinta-feira (6), às 21h, no Mezanino do Sesc Copacabana, no Rio, com direção do próprio autor, que veio ao Brasil especialmente para esta montagem. No elenco estão Elisa Pinheiro, Marina Vianna, Leonardo Netto, Sávio Moll, Gustavo Falcão e Ricco Viana.

A peça fala sobre as relações humanas de amor e sexo, e de como ambos deflagram uma ligação estreita entre a dor, o desejo e a agressividade.As histórias contadas pelos personagens sobre diferentes formas de amar e se relacionar, são relatos logo reconhecidos pelo público, que poderá se identificar com muitas delas.

SINOPSE

Dois casais de atores, acompanhados por um músico, narram diferentes histórias de amor e dor, de perdas e ganhos, da solidão e da eterna busca do outro. Os relatos são permeados por canções embaladas por este músico e sua guitarra acústica. Histórias que poderão ser compreendidas por diferentes pontos de vista pelo público. Anedotas anônimas sobre memórias de amores frustrados, casais à deriva e relacionamentos à beira do fracasso.

Fiel à montagem argentina, o cenário é composto por um grande colchão dentro de um palco cinza. A iluminação é uma caixa retangular que recria tubos brancos no espaço, produzindo a sensação de uma sala de cirurgia.

A encenação contemporânea usa a narração como um artifício de comunicação com o público e traz a metalinguagem usando também os atores como plateia. Cria-se, assim, espaço para que o olhar do público identifique os personagens de cada narrativa. Embora as palavras destilem ironia e as ações resultantes o riso, o que é dito e feito em cena não perderá sua crueza.

Com estética minimalista e contemporânea, a premiada peça foi encenada em diversos lugares como Buenos Aires, México, Chile, e finalmente chega ao Brasil.