É amante da leitura? Saiba onde dormir acompanhado de livros

"Cair no sono enquanto lê" é o que tem inspirado diversos empresários a criarem hotéis inusitados. De Nova York a Amsterdam e de Florença a Zurique, hóspedes de todo mundo podem dormir em salas e até mesmo em meio a estantes repletas de livros.

Nos principais hotéis, as acomodações têm salas de leitura ou quartos com milhares de exemplares à disposição dos hóspedes, e que funcionam 24 horas por dia. Alguns estabelecimentos dispensam telefone, rede wifi ou televisão. Além disso, há ainda locais inspirados em escritores famosos.

Confira os 10 melhores hotéis-biblioteca do mundo: Gladstone's Library, no País de Gales Este é, talvez, o hotel mais impressionante do mundo, que conta com cerca de 250 mil livros em seus 26 quartos. Entre os principais exemplares, há diversas primeiras edições e manuscritos raros. Todos podem ser consultados livremente pelos hóspedes.

Repleto de prata inglesa, o estabelecimento oferece um ambiente tranquilo. Lá, é proibido o uso de aparelhos eletrônicos e televisão. Durante o ano é possível participar de conferências, seminários e encontro com escritores.

B2 Boutique Hotel & Spa, em Zurique: Inaugurado na Suíça, o B2 Boutique oferece aos seus hóspedes uma experiência inequecível: ler um bom livro na companhia de uma taça de vinho ou um copo de cerveja. O estabelecimento nasceu após a reestruturação de uma velha fábrica de cerveja e uma biblioteca privada, Wine Library. Em suas acomodações, é possível desfrutar de mais de 33 mil livros, além de degustar queijos, cervejas e vinhos de primeira qualidade.

Library Hotel, em Nova York: Localizado em Manhattan, o Library Hotel de Nova York oferece 60 quartos, mais de seis mil volumes de livros - entre científicos, filosofia e religiosos -, obras de artes distribuídas por seus 10 andares. O hotel, luxuoso e moderno, também conta com uma sala de leitura (Library room) que funciona durante 24 horas por dia. Bed & Book Hotel, em Tóquio: Encontrado no coração de Tóquio, o local é uma mistura de hotel e livraria em que é possível dormir em estantes no meio de milhares de livros.

O lugar acomoda cerca de 1,7 mil exemplares traduzidos em inglês e japonês. No último ano, devido ao grande sucesso, uma nova unidade foi aberta em Kyoto. Andaz Prinsengracht, em Amsterdam: Monografias, primeiras edições e exemplares raros de coleções fazem parte do acervo da biblioteca transformada em um luxuoso albergue no bairro de Jordaan, em Amsterdam.

No local ainda é possível se acomodar entre uma diversificada e rica coleção de obras de arte contemporânea. Royal Livingstone Hotel, na Zâmbia: Localizado nas margens do Rio Zambeze, no Parque Nacional Mosi-Ao-Tunya, este hotel, com estilo colonial, oferece uma rica biblioteca onde é possível encontrar volumes para estudar sobre a flora e fauna local. Viceroy Santa Monica, na Califórnia: O hotel californiano com vista para o mar, localizado em Santa Mônica, abriga mais de dois mil livros de arte e literatura e uma sala exclusiva de pinturas.

Durante o ano é possível participar de encontros culturais com escritores, concursos, festas temáticas, além de fazer a leitura de um bom livro.

Casa Palopò, na Guatemala: Para aqueles que querem saber sobre toda a história e lenda do povo Maia, a Casa Palopò é o lugar ideal. Com vista para o vulcão San pedro, o hotel oferece aos seus hóspedes uma vasta coleção de livros.

Este é o lugar ideal para ler e relaxar entre uma atmosfera colonial, principalmente por causa dos adornos do povo Maia encontrado nas paredes dos quartos.

The Library, na Tailândia: Com design minimalista, luxuoso, o hotel-biblioteca da Tailândia é o lugar ideal para relaxar depois de um dia na praia, em um dos paraísos tropicais da ilha. A biblioteca oferece uma coleção de livros em inglês, além de DVDs.

Il Salviatino, em Florença: Até mesmo na Itália é possível encontrar um hotel que oferece aos hóspedes uma vasta coleção de livros. Com vista para Florença, o hotel Salviatino é um lugar mágico e elegante, perfeito para relaxar acompanhado de um bom romance e de uma taça de vinho toscano.