DNA prova que Julio Iglesias teve filho fora do casamento

Um teste de DNA revelou que Javier Sánchez tem 99,9% de possibilidade de ser filho do cantor espanhol Julio Iglesias, 73 anos, informaram os advogados de Sánchez nesta quinta-feira (6). O índice é o mais alto possível em um exame do tipo.

O homem, que atualmente tem 41 anos, luta há mais de 30 anos para provar que é filho de Iglesias, fruto de um relacionamento do cantor com a bailarina portuguesa Maria Edite Santos.

No entanto, o artista conseguiu impedir na Justiça que Sánchez fizesse o exame para comprovar a paternidade. Agora, o teste pode finalmente ser feito em Miami, nos Estados Unidos, onde o homem mora atualmente.

O caso teve grande destaque na mídia portuguesa no início dos anos 1990, quando a bailarina revelou, em uma coletiva de imprensa, que seu filho com então 16 anos, nasceu de uma relação que teve com o cantor.

O então adolescente foi concebido em 1974, período em que Iglesias era casado com Maria Isabel Preysler, e nasceu em 19 de julho de 1975. A mãe começou, então, uma batalha jurídica para poder fazer o exame de DNA, mas nunca tinha conseguido.

Seu filho, por sua vez, tentou seguir a carreira do pai e até lançou algumas músicas - mas não conquistou sucesso. Agora, Sánchez espera o reconhecimento formal do pai.

Assim que for reconhecido, ele se tornará o nono filho de Iglesias, que é pai de Enrique, Julio José e Chabeli, do casamento com Preysler, e de Miguel Alejandro, Rodrígo, Victoria, Cristina a e Guillermo de seu atual matrimônio com Miranda Rijnsburger.