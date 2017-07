Clubinho Carioca no Mar é a atração  para as férias da garotada

O Carioca Shopping preparou uma programação para lá de especial para a garotada curtir as férias. Até o dia 30 de julho, quem visitar o shopping poderá se divertir gratuitamente no 'Clubinho Carioca no Mar'.

O espaço com cenário temático colorido, inspirado no fundo do mar, terá atividades diariamente, das 14h às 20h. O objetivo da atividade é divertir e conscientizar a garotada sobre os cuidados com o meio ambiente e os cuidados com o planeta.

As crianças vão colocar a criatividade em prática criando formas divertidas de peixinhos com a 'Areia Mágica' na cor azul, brincar no 'Play Baby', que tem gangorras e gira-gira em formato de peixinho, e transformar seus desenhos em animação 3D na área do 'Peixinho Interativo'. O Clubinho Carioca no Mar terá, ainda, 'Piscina de Bolinhas' e um 'Game', com tecnologia Kinect, em que os pequenos devem se movimentar para o jogo acontecer.

A atração é indicada para crianças entre 1 e 10 anos e tem vagas limitadas. As inscrições devem ser feitas no local. O 'Clubinho Carioca no Mar' fica no Casa Carioca, 2º piso, ao lado das Casas Bahia. Vale conferir.

Serviço: O 'Clubinho Carioca no Mar', especial de férias do Carioca Shopping, é gratuito e terá atividades diariamente até o dia 30 de julho, das 14h às 20h, na loja do Clubinho, que fica no Casa Carioca, 2º piso, ao lado das Casas Bahia. O Carioca Shopping fica na Av. Vicente de Carvalho 909, Vila da Penha – Rio de Janeiro – Tel: (21) 2430-5120.