Bunkers da 2ª GM na Sardenha serão transformados em B&Bs

Requalificar e encontrar um uso turístico ecológico e sustentável para os pequenos e grandes bunkers patrimônios da Segunda Guerra Mundial (1939 - 1945) na maravilhosa Sardenha: essa é a ideia da região italiana para responder à demanda cada vez maior por férias alternativas.

Com o objetivo de aumentar a oferta em destinos, acomodações e atividades fora do comum, a Sardenha criou o projeto B&Bunker, que é inspirado no famoso acrônimo Bed&Breakfast, mas que acaba tendo outros significados, sempre voltados ao turismo, como Bar&Bunker, Bike&Bunker e Beauty&Bunker.

Cada administração local da ilha será responsável por escolher a nova função de seus bunkers, cerca de 500 em toda a região, através de concursos públicos. O projeto pode ter um financiado regional de 5 milhões de euros em dois anos, com um máximo de 50 mil euros para a requalificação de cada um dos bens.

"É possível unir os dois aspectos: a redescoberta de um patrimônio um pouco desconhecido com uma forte aposta turística", disse o conselheiro regional Michele Cossa.

A maioria desses espaços militares contam com uma pequena torre de observação com buracos para o apoio de armas de fogo, quase sempre próxima de uma pequena construção onde as munições e armamentos eram guardados. Muitos dos bunkers também têm trincheiras ao seu redor, que serviam como proteção extra.

"Eles têm um potencial enorme. Se forem recuperados, esses bunkers podem responder à redução da desocupação juvenil, ao aumento do empreendedorismo e ao incremento do patrimônio cultural", concluiu o conselheiro Luigi Crisponi.