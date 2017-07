Bel Roberts inaugura individual de pinturas na Galeria M.D Gotilb

No próximo dia 13 de julho, a artista plástica Bel Roberts inaugura a sua exposição individual de pinturas na Galeria M.D Gotilb situada no Shopping Cassino Atlântico.

Serão 9 pinturas com técnicas mista, óleo com acrílico, que apresentam o universo humano. o "Pecado Original", "Solidão", " Juventude", "Mergulho no inconsciente", " Ilusão" , " Equlibrio I e II " com curadoria de Carlomagno. ( fotos de divulgação Selmy Yassuda ) Bel, que já foi condecorada com Medaille D’Argent (Medalha de Prata) pela Commission Superieure de Recompenses de laSociete Academiquedes Arts, Sciences et Lettresfondee em 1915, couronee par l’AcademieFrancaise, em 21.05.2011.

No próximo dia 13 de julho, a artista plástica Bel Roberts inaugura a sua exposição individual

Em 29 de novembro de 2013, tomou posse na Academia Brasileira de Belas Artes, ocupando a cadeira de no 12 e atualmente faz Fundamentação da Pintura Contemporânea no Parque Lage com o Professor Luiz Ernesto.

Sua obra é marcada pela promessa de uma forte revelação, na justa medida de sua delicadeza, exaltando sem alardes o suave convite a um mágico estranhamento de um universo interior e pessoal. Faz um mergulho em um mundo íntimo e amoroso. Toda teoria da pintura é metafísica e Isabel traduz em alma o corpo humano, muitas vezes retratado como alucinante paixão narcisista, pecaminosa, reflexiva, ilusão e sedução. Figurativa por excelência, ela conjuga com traços geométricos a matemática das cores, formando um espectro de sentimentos plenos de energia e de alma.

Autodidata, suas experiências pelo mundo acumularam formas, cores e temas que sempre remetem a esses lugares. No Brasil, frequenta diversos ateliers e, no Parque Lage, aventura-se na experimentação. Essa mostra individual na Gotlib Galeria de Arte revela uma exuberância pictórica em que sentimentos se amalgamam à figura humana, ao geométrico e a uma viagem dentro do arco-íris. Seu trabalho transborda em luz, ação e reação, fazendo pensar o observador.