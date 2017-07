Bangu Shopping promove Arraiá Musical com o Trio Pé de Serra nesta quinta

As comemorações caipira continuam no Bangu Shopping e, nesta quinta, 06 de julho, o Happy Hour recebe o Trio Pé de Serra para um Arraiá Musical para lá de animado.

O show gratuito começa às 19h na praça de alimentação do segundo piso, e promete fazer da apresentação uma grande festa junina típica desta época do ano e colocar todos para dançar.

Formado por Perpétuo (triângulo), Jorge (sanfona) e Fernando (zabumba), o Trio Pé de Serra tem uma agenda de shows em toda a Região Sudeste, e carrega a ginga do autêntico forró pé de serra de artistas como Luiz Gonzaga, Jackson do Pandeiro e Trio Nordestino. Com uma média de 20 shows por mês, o trio comemora o lançamento do seu terceiro álbum, batizado de 'Moinho D’água'.

O Happy Hour do Bangu Shopping acontece toda quinta-feira, às 19h, com apresentações gratuitas com representantes de variados estilos musicais. Neste mês subirão ao palco ainda Os Cascas (Tributo aos Beatles), Tuca Maia (Homenagem a Jorge e Mateus) e Guilherme Lemos (Tributo a Renato Russo).

Serviço: Happy Hour Bangu Shopping – Arraiá Musical

Data: 6 de julho (quinta-feira), às 19h

Endereço: Praça de Alimentação - Segundo piso - Rua Fonseca 240, Bangu

Evento gratuito

Informações ao público: 2430-5130