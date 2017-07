Arraiá do Rio chega ao Leblon nos dias 7, 8 e 9 de julho

Nos dias 07, 08 e 09 de julho, o Arraiá do Rio acontece na Praça Antero de Quental, no Leblon.

Além das comidinhas típicas das festas juninas, o evento terá também trucks e bikes de gastronomia e cervejas artesanais, além de barracas de comidas típicas , moda e artesanato.

Quem estiver por lá irá se divertir com músicas caipiras, forró, xote e quadrilha junina Quadrilha Pode C Show.

Para as crianças terá pescaria, boca do palhaço, argola e tiro ao alvo e muitas brincadeiras com o grupo Artemanhas Brincantes.

Arraiá do Rio

Praça Antero de Quental - Leblon

Dia 07/07 - 17 h às 23h

Dia 08/07 - 16h às 23h

Dia 09/07 - 16h às 23h Quadrilha Pode C Show às 19h.