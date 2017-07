Vila na Toscana promove festa inspirada na época medieval

Ruas repletas de artesãos, nobres, plebeus e uma aldeia medieval do século 13: esse é o cenário criado pelos moradores da pequena cidade de Monteriggioni, na região da Toscana, para as celebrações da "Festa Medieval de Monteriggioni".

Anualmente, durante o mês de julho, a cidade organiza um dos eventos mais belos e realistas que faz a região italiana voltar no tempo até à Idade Média. A Toscana é cercada por cidades que preservam características medievais em sua arquitetura. Por isso, a região é o cenário perfeito para sediar festivais temáticos.

A programação da Festa de Monteriggioni varia a cada ano, mas costuma oferecer degustações em tabernas, danças, performances ao vivo, música, espetáculos para crianças, encenação de duelos, acrobacias, contadores de histórias e muitas outras atividades que dão a oportunidade dos moradores e visitantes desfrutarem das tradições da época medieval.

Neste ano, a cidade recebe a 27ª edição do evento nos dias 7, 8, 9, 14, 15 e 16 de julho. Os ingressos custam a partir de 9 euros. Um dos pontos altos da festa é a utilização de uma "moeda" própria, o "grosso", dinheiro usado antigamente pelas civilizações medievais. Além disso, do lado de fora dos muros da cidade, também são feitas demonstrações de combate, com cavaleiros vestidos a rigor e cavalos decorados.

As encenações representam as batalhas por disputa de território que antigamente eram travadas entre Siena e Florença. Na época, o pequeno vilarejo de Monteriggioni, construído no topo de um monte e cercado por muralhas, servia como posto militar que defendia Siena das invasões fiorentinas.

A Idade Média se consolidou na Itália no ano 476 d.C., com a queda do Império Romano e a ascensão do feudalismo e da Igreja Católica. Com isso, a história medieval garantiu uma presença marcante no calendário italiano e principalmente na cidade de Toscana.

Desde então, com o passar dos anos, os moradores da região aderiram o festival como uma forma de reviver a cultura e a tradição medieval. Ao longo do ano, outras cidades italianas também realizam diversas festas medievais.