'Maior que o mundo' estreia no Espaço Parlapatões dia 8 de julho, 23h59

Ser enquadrado na forma perfeita ou aceitar seu corpo e sua alma? Este é o dilema de João, um jovem “acima do peso” que busca na cirurgia bariátrica uma solução e um caminho para ser aceito pela garota que ama e pelo mundo em que vive.

Esse é o ponto de partida do monólogo 'Maior que o mundo' que estreia dia 8 de julho, no Espaço Parlapatões, em curta temporada em São Paulo.

Com texto e atuação de Hernane Cardoso e direção de Augusto Madeira, a peça, ao fazer um mergulho bem humorado no universo particular de um jovem gordo, acaba tocando em questões universais, como a nossa capacidade de aceitação do que - ou quem – é diferente de nós. Fala do nosso olhar sobre aquilo que não compreendemos e da dificuldade – por vezes dissimulada – que enfrentamos ao lidar com as diferenças.

João é um jovem que chega a sua primeira consulta com um psicólogo para dar início ao tratamento preparatório para uma cirurgia bariátrica. No decorrer das consultas, ao contar suas experiências como obeso, faz sempre questão de afirmar que nunca se importou com o julgamento dos outros. Ele fala dos seus amores, amizades e de como sua vida se desenrolou até o momento de decidir fazer a cirurgia.

Mas, ao revisitar sua história, João se depara com mágoas antigas e profundas, e se questiona se teria realmente conseguido sair ileso de uma vida inteira sendo visto como um “ser errado”. Em cena, Hernane Cardoso ocupa o palco se valendo de uma cadeira e alguns elementos de cena que serão retirados de um baú à frente do palco. Muito da ambientação das cenas e lugares onde se passa a ação será visualizada através da mímica e da movimentação do ator, que ora interpreta os personagens, ora conta a história diretamente para o público.

Para o autor e ator da peça, o tema é relevante e necessário. Em tempos de redes sociais e culto a pessoas supostamente perfeitas e donas de vidas felizes e realizadas, o combate à crescente obesidade em todo o mundo foi adquirindo contornos cada vez mais ditadores e menos humanizados. Num mundo hoje desenhado para os corpos magros, os gordos e obesos estão à margem, segregados e até mesmo assediados moralmente. Surge a “Gordofobia”. – Hernane Cardoso.

Ficha técnica

Texto e interpretação: Hernane Cardoso

Direção: Augusto Madeira

Cenário: Júlia Marina

Figurino: Carol Lobato

Iluminação: Rodrigo Belay

Direção mímica: Alvaro Assad

Direção musical: Edu Krieger

Assistência de direção: Adriano Martins

Assistência de direção musical: Natália Voss

Coreógrafa: Karla Klemente

Consultoria de dramaturgia: Pedro Tomé

Fotos: Maria Soares

Produção: Carolina Tardin

Direção de produção: Hernane Cardoso

Administração: Carlos Cancio e Carlos Vinícius

Serviço: 'Maior que o mundo'

Data: 08 de julho a 5 de agosto. Sempre aos sábados às 23:59h

Local:Espaço Parlapatões - Praça Franklin Roosevelt, 158 - Consolação, São Paulo

Ingresso: R$ 40,00 (Inteira), R$ 20,00 (Meia)