Grupo Aquela Cia. abre programação em Brasília do festival Palco Giratório

Retrato de um personagem que transita do mangue ao espaço em plena urbanização, o espetáculo musical Caranguejo Overdrive, do grupo fluminense Aquela Cia, abre hoje (5) a programação de Brasília do festival Palco Giratório. Organizado pelo Serviço Social do Comércio (Sesc), o evento se dedica, há 20 anos, a levar as artes cênicas às capitais e, principalmente, ao interior do Brasil. O lançamento nacional da edição ocorreu em 29 de março, em Campina Grande (PB).

Verdadeiro brinde à profusão de expressões regionais, o festival abrange, neste ano, 20 companhias, que percorrerão 147 cidades, com 685 atrações de dança, circo, teatro, performance e intervenção urbana. Como enfatizam os idealizadores no site oficial, o evento, em diversas cidades, representa “a única programação cultural, possibilitando a muitas pessoas assistir a um espetáculo pela primeira vez na vida. Permite que demandas sejam criadas e reforçadas pela população”.

Teatro de Marionetes, um dos espetáculos do festival Palco Giratório, do Sesc

No Distrito Federal, o circuito traz, além das peças apresentadas em teatros, uma novidade, o espetáculo de rua. A agenda com 20 atividades, que se estende até o dia 30 de julho, abrange ainda oficinas e mesas redondas e será distribuída no Plano Piloto e nas cidades de Taguatinga, Ceilândia e Gama.

A relação entre o ser humano e a metrópole também é exprimida pelos performers do grupo Ecopoética, que utiliza o lixo para compor suas instalações. O grupo deve ocupar, por 3 horas, a Ponte Juscelino Kubitschek, no Lago Sul, no sábado (8), a partir das 14h30.

Todas as atividades do festival são gratuitas. As informações sobre a programação no Distrito Federal estão disponíveis no site do Sesc, e os resumos das peças, no site oficial do evento. Interessados em participar das oficinas de palhaçaria, dança contemporânea e de confecção de bonecos gigantes poderão se inscrever pelo telefone (61) 3484.9142.

A peça Caranguejo Overdrive tem início às 20h, no Sesc Garagem, na Avenida W4 Sul, Quadra 713/913, Lote F. Os ingressos deverão ser retirados com uma hora de antecedência, na bilheteria do teatro.