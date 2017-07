Espaço gastro nipônico chega a Copacabana com proposta diferenciada

Copacabana, o bairro mais famoso da cidade maravilhosa, acaba de ganhar um restaurante japonês moderno, inventivo e com a cara do carioca, o Wakame. Pra começar, uma varanda toda envidraçada com a vista da “princesinha do mar”, recebe o comensal para uma experiência única. O foco do Wakame é o atendimento com padrão de excelência e menu capaz de satisfazer os paladares mais exigentes. O salão, todo ambientado com luz de velas, traz um clima intimista e aconchegante, que emoldura encontros inesquecíveis, de amigos e famílias.

O cardápio, elaborado pela experiente equipe de sushimen, tem proposta atual, ingredientes frescos e toques bem brasileiros. Para oalmoço, além das opções de rodízio e à la carte, o comensal pode se servir do buffet completo de pratos quentes e frios.

Nem só de sushis, sashimis e temakis vive o sushibar do Wakame. Por lá desfilam combinados especiais que podem vir em barcos personalizados, rolls atraentes e entradinhas super diferentes, como o Pirulito de salmão com chia (Cream cheese, crosta de chia, ovas vermelha).

O carro-chefe do local é a Torre Wakame, um Makimono com arroz, salmão, atum, cream cheese, cebolinha e alga wakame envolto em massa de hot, farinha de panco e intercalado por frutas cítricas. O prato exclusivo é criação do Júlio Andrades, chef da casa.

Pra fechar com chave de ouro, as sobremesas chegam em versões diferenciadas e atraentes como o hot de morango com nutella (nori de arroz doce, frito na massa de hot com farinha de panco com nutella e morango), ou ainda os harumakis doces, verdadeiras tentações que podem estar recheadas de nutella, goiabada ou ainda banana com chocolate.

O bar também está cheio de boas surpresas, como por exemplo o Sex on The Rave, Absolut, curaçau blue, suco de laranja, grenadine, ou ainda o Wakame Wonder, elaborado com Melancia, wakame, hortelã, rum, água com gás.

O bairro mais visitado do Rio de Janeiro merecia um lugar à sua altura, charmoso e capaz de proporcionar momentos de alegria, prazer e paz, aos seus visitantes.

Serviço Wakame

Endereço: Rua Djalma Ulrich, 50 – Copacabana (Atrás do futuro Museu da Imagem e do Som da Av. Atlântica – Esquina com Ayres Saldanha)

Metrô a menos de 500 metros? Estação? Sim, Estação Cantagalo

Telefone: (21) 2522-9650

Horário de funcionamento: 12h as 1h20m manhã (rodízio encerra meia noite)