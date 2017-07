Comemorando 60 anos, Fiat 500 ganha curta-metragem

Para comemorar o aniversário de 60 anos do lendário modelo Fiat 500, a Fiat Chrysler Automobiles (FCA) lançou nesta terça-feira (4) um curta-metragem dedicado ao carro. O vídeo será exibido no horário nobre das principais emissoras de televisão da Itália.

O protagonista do curta-metragem é o ator norte-americano Adrien Brody, vencedor do Oscar na categoria melhor ator pelo filme "O Pianista" (2002). O vídeo se passa na Milão dos anos 1960, década de mais destaque do Fiat 500. O curta também faz um contraste deste período com os dias atuais.

Além deste filme, as comemorações pelos 60 anos do Fiat 500 não pararam por aí. Um modelo do veículo será exibido no MoMa, o Museu de Arte Moderna, em Nova York.