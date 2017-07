Club Sertanejo premium chega ao Rio de Janeiro

O badalado club Shed Tour traz, mais uma vez, o sertanejo premium do Brasil para o Rio de Janeiro. No dia 7 de julho, sábado, a partir das 22h, o público carioca apreciador do cenário sertanejo poderá curtir músicas românticas, baladeiras e contagiantes, no tradicional palacete do Parque Itamaraty.

Diretamente de Curitiba (PR), o talentoso cantor e residente do Shed Tour, Ruan Mansur, promete fazer um grande show. De Belo Horizonte (MG), a dupla Rick e Nogueira, que ganha cada vez mais destaque nos quatro cantos do país com os hitz “Isso cê não conta” e “Box do chuveiro”, se apresentará pela primeira vez na cidade maravilhosa . Na programação musical da noite constam ainda o Dj Cherry’O, a Dj Giordanna e o Dj Lucce.

O club sertanejo Shed Tour é ideal para quem aprecia curtir a noite acompanhado de gente bonita, em um ambiente magnífico, com muito romantismo, vozes marcantes e letras envolventes. Venha conhecer e vivenciar o conceito SHED!

Serviço:

Evento: Shed Tour

Data: 07/07/2017

Local: Parque Itamaraty - Rua Boa Vista, 12 - Alto da Boa Vista - Rio de Janeiro

Horário: 22h

Classificação: 18 Anos

Ingresso:

Feminino: 100,00

Masculino: 140,00

Vendas online: http://www.ingressocerto.com/shed-tour-rio-de-janeiro-07-07-p157427