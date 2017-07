Amigos da cidade chega ao Recreio dos Bandeirantes

O evento itinerante do canal Discovery Kids, Amigos da Cidade, terá início na próxima terça-feira, no Américas Shopping, no Rio de Janeiro. De 4 a 23 de julho, o empreendimento abrigará o circuito com quatro áreas inspiradas nos personagens da programação do canal, como ‘Peppa Pig’, ‘Show da Luna’, ‘Doki’ e ‘Insectóides’. A proposta das atividades é levar as crianças a interagir, de forma lúdica, com o cenário atual da mobilidade urbana (explorar as opções de locomoção – a pé, de bicicleta, de trem ou de carro), proporcionando meios para novas descobertas, individualmente e em grupo, e contribuindo para o desenvolvimento dos pequenos. O evento acontece na Praça de Eventos – Piso L1. A atividade é gratuita e indicada para crianças de até 8 anos.

O circuito Amigos da Cidade começa em um ônibus cenográfico, posicionado no hall de entrada do evento, onde as crianças e os adultos esperam sua vez de entrar na cidade. Na sequência, os pequenos seguem para um jardim, inspirado na série “Insectóides”, onde todos os elementos são muito maiores do que eles. As crianças terão pela frente o desafio de atravessar obstáculos com bichos e plantas gigantes. A proposta da atividade é fazer com que os pequenos, sem perceber, assumam o papel de pedestres e sintam a necessidade de atentar para tudo o que está à sua volta.

De 4 a 23 de julho, o empreendimento abrigará o circuito com quatro áreas inspiradas nos personagens da programação do canal

Na próxima atividade, as crianças irão atravessar uma pista de corrida de carros para, então, ajudar o personagem “George, o Curioso” a armazenar seu carregamento de bananas antes do trem seguir viagem. Concluído o trabalho em equipe, todos irão tocar o sinal e liberar a partida do trem.

O circuito continua na área do programa “O Show da Luna!”, onde as crianças vão descobrir que, além de muito divertido, um passeio de bicicleta poderá ajudar os personagens da série a chegar em casa a tempo de assistir ao show.

Depois, os visitantes irão andar em carrinhos inspirados na turma do “Doki”. Na pista, eles terão contato com as regras básicas de trânsito (incluindo sinalização e velocidade máxima), além das responsabilidades inerentes a quem dirige e tem seu próprio carro, como abastecer e levar o veículo para revisões periódicas.

O evento Amigos da Cidade também disponibiliza uma área para crianças de até três anos, com jogos e brincadeiras inspiradas na personagem “Peppa Pig”.

Amigos da Cidade é um evento realizado pelo canal Discovery Kids, com execução da agência Nova Performance Eventos.