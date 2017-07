Teerã sedia concurso de charges sobre Trump

Centenas de cartunistas de todo o mundo decidiram participar de um concurso de caricaturas e charges sobre o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, em Teerã, no Irã. A "Trumpism Exposition" reúne até o começo da próxima semana mais de 1,6 mil cartuns e desenhos críticos e debochados sobre o mandatário norte-americano na capital iraniana.

A grande vencedora foi a obra do cartunista Hadi Asadi, que mostra o magnata nova-iorquino com um terno feito de notas de dólares, uma cara brava e seus cabelos pegando fogo se apoiando em uma pilha de livros. Pelo trabalho, Asadi ganhou o prêmio de US$ 1,5 mil. Outros trabalhos que chamam a atenção tratam de assuntos polêmicos relacionados a Trump, como o seu machismo, racismo e preconceito contra latinos, imigrantes, muçulmanos e refugiados.

Em uma das charges, o presidente aparece puxando cordões de ouro da boca de sua esposa, Melania, para fazê-la sorrir, o que tem como objetivo mostrar o estado de distanciamento do casal presidencial. Em outro desenho, o mandatário aparece construindo um muro que acaba tendo a forma de uma suástica. A charge faz referência à promessa de Trump de construir um muro na fronteira sul dos Estados Unidos com o México. Em outros trabalhos, o líder norte-americano também é comparado com Adolf Hitler, fazendo a saudação nazista do ex-ditador ou pintando o bigode do alemão na Estátua da Liberdade.