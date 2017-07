Sequência de 'Animais Fantásticos' começa a ser produzida

A Warner Bros confirmou nesta segunda-feira (3) que iniciou o trabalho de produção para a continuação do filme "Animais Fantásticos e Onde Habitam', que ainda não tem título oficial. O longa de J.K. Rowling é um spin-off do mundo "Harry Potter" e a primeira obra alcançou um grande sucesso mundial.

De acordo com a produtora, o novo longa será dirigido por David Yates e terá o ator Eddie Radmayne, outra vez, como protagonista no papel de Newt Scamander. O elenco ainda contará com os retornos de Katherine Waterston, Alison Sudon, Dan Fogler, Erza Miller, Zoe Kravitz e Johnny Depp e a participação de Jude Law, como o jovem Alvo Dumbledore.

Já o filme começará meses após o término da primeira produção, em 1927, e a trama mostrará a expansão do mundo dos magos, passando por Nova York, Londres e Paris.

A estreia mundial da sequência está programada para novembro de 2018 e este será o segundo de uma série de cinco filmes.