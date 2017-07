'O Abacaxi' estreia curta temporada no Espaço Cultural Sergio Porto

Após uma pequena prévia no festival Cena Brasil Internacional, a peça 'O Abacaxi' estreia oficialmente, no Rio, em curta temporada no Espaço Cultural Sérgio Porto. Durante todo o mês de julho, de sábado a segunda, os atores Veronica Debom e Felipe Rocha dividem o palco na pele de diferentes casais para falar sobre o amor e alguns de seus possíveis formatos.

Com direção de Debora Lamm, a montagem marca a estreia de Veronica no teatro como dramaturga e também da parceria com Felipe, com quem é casada há quatro anos.

“Não é uma peça sobre relações tradicionais. É sobre o caos no amor, sobre as diferentes tentativas de combinações no encontro amoroso”, conta Veronica, que foi incentivada pelo marido a escrever a peça. Os dois já trabalharam juntos no cinema e na TV, mas será a primeira vez contracenando nos palcos. “O Felipe já escreve e sempre insistia para que começasse também. O 'Abacaxi' é um texto de humor ácido. Sinto-me à vontade fazendo comédia”, diz a atriz e autora.

A obra fala dos dilemas de diferentes gerações: de um lado uma que, mesmo acostumada com outros modelos de família (mães solteiras, divorciadas, etc.), permanece influenciada pelo tradicionalismo de casamentos duradouros, com casas capitaneadas pelas mulheres; e do outro, uma de filhos que diluem os modelos de relação e encaram com um olhar mais livre novos tratos amorosos para além das normas tradicionais. Em cena, esses conflitos são vividos através dos mais variados tipos de casais _ um casal que busca cumplicidade na tentativa de abrir sua relação para outras pessoas, um trio amoroso, um casal de amigos _ que em comum têm a busca por um amor que liberte.

Para dirigir todos esses personagens e situações amorosas, Veronica convidou a amiga e parceira, Debora Lamm, que, por sua vez, convidou Fabiano de Freitas para dividir a função como colaborador artístico. “Sempre fui muito fã da Debora”, comemora a atriz. Segundo Debora, a montagem aborda a transição que o nosso tempo vive em relação ao amor e às combinações que tentamos estabelecer para lidar com ele. “'O Abacaxi' é uma peça que fala com irreverência sobre esse amor livre que ainda está em construção”, comenta a diretora.

A cenografia de Mina Quental dá o toque final nessa salada amorosa. Para compor a ambientação dos diferentes casais inseridos nessas relações caóticas nem tanto convencionais, Mina optou por colocar os móveis e objetos típicos de todo o lar fora de sua função habitual. A geladeira, por exemplo, é o guarda-roupa. A bateria está no meio da cozinha. A cama está suspensa no teto e por aí vai. A trilha sonora fica por conta de Rafael Rocha, que além de tocar bateria ao vivo também interage em cena com o casal.

Para completar o time, Debora convidou o parceiro, Rafael Faustini, da Faustini Produções, que está desde o início à frente da produção do projeto.

Ficha técnica

​Autora: Veronica Debom

Direção: Debora Lamm

Colaboração Artística: Fabiano de Freitas

Elenco: Veronica Debom e Felipe Rocha

Direção Musical: Rafael Rocha

Direção de Movimento: Alice Ripoll

Cenografia: Mina Quental

Assistente de Cenografia: Éllen Rambo

Figurino: Luiza Fardin

Iluminação: Ana Luzia de Simoni e João Gioia

Programação Visual: Lucas Canavarro

Assessoria de Imprensa: Fernanda Lacombe (Lage Assessoria)

Direção de Produção: Rafael Faustini

Produção Executiva: Rachel Lamm

Realização: Faustini Produções

Serviço: 'O Abacaxi'

Temporada: 09 a 31 de julho. Sábados e segundas, às 21h. Domingo, às 20h

Local: Espaço Cultural Sergio Porto - Rua Humaitá, 163, Rio de Janeiro

Ingresso: R$ 40 (inteira) e R$ 20 (meia)

Classificação indicativa: 14 anos

Mais informações: (21) 2535-3846