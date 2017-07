México comemora 110 anos do nascimento de Frida Kahlo

O México celebra no próximo dia 6 de julho os 110 anos de nascimento da artista ícone do país, Frida Kahlo. Para comemorar a data, o Ministério do Turismo mexicano preparou uma série de eventos na capital que relembram momentos e lugares de vida da pintora. A casa natal de Frida fica no distrito de Coyocan, na Cidade do México. Foi lá que a artista passou a maior parte de sua vida.

Mesmo com seu amado Diego Rivera e suas temporadas no exterior, a mexicana encontrava um jeito de retornar à casa.

Eventos culturais na Cidade do México vão relembrar momentos e lugares de vida da pintora

No mesmo imóvel, Frida produziu suas obras mais famosas, com seu estilo artístico mágico, mesclando o surrealismo e a inovação, os quais sempre caracterizaram seu trabalho no período pós-revolucionário mexicano. Conhecida também pela maneira peculiar e tradicional de se vestir, e pelos autoretraros coloridas, Frida é inspiração para um roteiro turístico completo pela Cidade do México. Coyocan: um dos primeiros bairros a tomarem forma na capital mexicana e local de residência da artista. Hoje, a região é marcada pelas construções coloridas, em tons vibrantes, e constantes apresentações musicais. Aos turistas que queiram mergulhar no mundo de Frida, é recomendável passear livremente pelas ruas encantadoras do bairro.

Museu Frida Kahlo: O museu dedicado à artista não poderia deixar de ser justamente dentro da antiga casa de Frida Kahlo em Coyocan. Chama de "Casa Azul", a construção virou museu em 1958, quatro anos após a morte da pintora, e hoje é um dos locais mais visitados da Cidade do México.

Lá, estão expostos objetos pessoais da artista e algumas de suas obras, como "Vila la Vida" (1954), "Frida y la cesárea" (1931), "Retrato de mi padre Wilhem Kahlo" (1952). Dolores Olmedo Museu: Mas é neste museu que estão disponíveis ao público os principais quadros de Frida. Neste mês de julho, o museu promove uma exposição especial, até o fim de dezembro, sobre a artista mexicana. Museu Casa Estúdio Diego Rivera e Frida Kahlo: Neste espaço, onde o casal viveu junto, o destaque fica para a relação íntima e os trabalhos em dupla. O museu guarda obras famosas de Diego Rivera, mas dedica também um espaço icônico para a relação amorosa com Frida. Frida Kahlo se casou duas vezes, em 1929 e em 1940, ambas com Diego Rivera. Devido a relações extraconjugais de ambos - Rivera chegou a ter um caso com a irmã de Frida - o casal teve uma relação conturbada.

Entre idas e vindas, a pintora teve romances com artistas e intelectuais, como Leon Trotsky.

Vítima de um acidente de ônibus em 1925 e submetida a mais de 30 operações cirúrgicas - uma barra de ferro atravessou sua barriga e virilha no momento do acidente - inspiraram a artista para transformar seu sofrimento em obra.