Maria Gadú faz show no Paradise Garage em comemoração aos 126 anos de Teresópolis

A cantora Maria Gadú apresenta nesta quarta-feira (5), a partir das 23h, em comemoração aos 126 anos da cidade de Teresópolis, o show "Guelã ao vivo". A cidade é considerada a mais pacífica do estado e a 10ª do país, segundo dados do Atlas da Violência, divulgado recentemente pelo Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada (Ipea).

Uma dos grandes destaques da nova MPB, a cantora e compositora Maria Gadú lançou seu terceiro álbum de carreira recentemente. O show Guelã já passou pelas principais capitais da América do Sul, Europa, África e chegará aos Estados Unidos em 2017. No final de 2016, a cantora lançou a versão ao vivo em um DVD com diversas parcerias.

O Paradise Garage une pub, oficina mecânica, entretenimento e alta gastronomia e já tem como próxima atração confirmada para o dia 15 de julho o cantor Lenine.