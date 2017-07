João Donato se apresenta na Sala Baden Powell, no Rio, com o show 'Bluchanga'

O compositor e pianista João Donato apresenta nos dias 8 e 15 de julho, às 21h, na Sala Baden Powell, o show “Bluchanga", lançamento do CD instrumental homônimo, gravado em 2015. O novo trabalho do mestre acreano traz músicas inéditas compostas na época em que ele viveu nos EUA convivendo com os grandes nomes do jazz e do latin jazz. “Trident”, em homenagem ao clube de jazz que Donato tocou em Sausalito, na Califórnia por muitos anos, com grandes do jazz como Chet Baker e Bud Shank. Outra é “Para o Duke”, em homenagem a Duke Ellington. Outras que Donato curtia nesta fase, como “Morning" (de Clare Fisher) e “The Mohican and the Great Spirit”, de Horace Silver, sua maior fonte de inspiração ao piano.

João Donato leva o show “Bluchanga" a Copacabana, no Rio, nos dias 8 e 15 de julho

Para comemorar este lançamento, dia 8 de julho, Donato tem como convidada a cantora Angela Ro Ro, que cantará os sucessos de João Donato "Simples Carinho" e "Cadê Você"; e para delírio do público, o seu maior sucesso "Amor, meu grande amor", composição sua em parceria com Ana Terra.

Para comemorar este lançamento, dia 15 de julho, Donato tem como convidada a cantora Fernanda Abreu, que cantará os clássicos de João Donato "Bananeira" e "Emoriô"; e "The Frog", além de sucesso de sua autoria.

No repertório não faltarão os clássicos do compositor plural e singular somadas a outras raridades encontradas recentemente no seu inesgotável baú, tendo em vista que Donato perto de completar 83 anos não para de compor. Para completar, a banda que o acompanha em shows e gravações pelo mundo, há pelo menos 30 anos: Robertinho Silva (bateria), Luiz Alves (contrabaixo), Ricardo Pontes (sax e flauta) e José Arimatéa (trompete), todos participantes do CD Bluchanga.

Atual residente artístico da Sala Baden Powell, recentemente, João Donato foi anunciado com destaque para o palco Sunset do Rock in Rio, no dia 16 de setembro, quando será homenageado por cantoras da nova geração: Lucy Alves, Mariana Aydar, Emanuelle Araújo e Tiê. Em 2011, no mesmo palco, ao lado da cantora Céu, Donato fez uma leitura atualizada do seu antológico álbum de 1970, “A Bad Donato” e mereceu aplausos da crítica.

Incensado pela imprensa pelo seu mais recente álbum “Sintetizamor”, com o filho Donatinho, João Donato é assim: um clássico imortal, antenado com os novos sons, sempre reverberando suas invenções musicais e dialogando com as novas gerações. Desde as décadas de 40 e 50, quando se misturava a jovens músicos como Paulo Moura, João Gilberto, Tom Jobim e muitos outros para experimentos musicais, até que encontrou uma batida diferente e hoje é considerado o precursor e um dos pais da Bossa Nova.