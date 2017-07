Galeria Oriente abre a mostra coletiva "Livro Inventado" nesta quarta-feira

Nesta quarta-feira (5), das 18h às 21h30, a Galeria Oriente vai inaugurar a exposição coletiva “Livro Inventado”, com organização de Marcos Bonisson. “O título da exposição é uma nomeação que invoca e hibridiza com os diferentes modelos e definições existentes, como fotolivro e livro de artista, a partir de uma produção contemporânea”, comenta. A mostra terá a duração de apenas quatro dias e reunirá criações de 31 artistas.

No penúltimo dia da mostra, sábado, 8 de julho, haverá uma mesa de debates com Ana Luiza Fonseca, responsável pela feira Tijuana, uma das maiores feiras de arte impressa no Brasil, e Omar Salomão, artista que trabalha com o suporte de cadernos, e outros convidados. O mote será dialogar sobre conceitos da atual produção interdisciplinar de livros e, especificamente, sobre os trabalhos que fazem parte dessa mostra coletiva. A entrada é gratuita em todos os eventos.

De acordo com Stephen Bury (1995), “livros de artista são livros ou objetos em forma de livro; sobre os quais, na aparência final, o artista tem um grande controle. O livro é entendido nele mesmo como uma obra de arte. Estes não são livros com reproduções de obras de artistas, ou apenas um texto ilustrado por um artista. Na prática, esta definição quebra-se quando o artista a desafia, puxando o formato livro em direções inesperadas”. Büchler (1986) nos dá ainda outra definição: “… book art pode ser vista como uma arte de ação, uma espécie de happening ou teatro, considerando a situação em que o trabalho é experimentado e exige a participação do leitor. O livro fica no centro de tal situação, mas a experiência da situação é controlada pelo leitor”.

Obra de Marcia Lacerda também estará presente

Os artistas convidados para o "Livro Inventado" são (em ordem alfabética): Adriana Fontes, Alexandre Chaves, Ana Branco, Ana Canti, Analu Nabuco, Andréa Rocha, Andréia Guerra, Angela Carvalho, Cristina Zarur, Dora Lima, Eliana Madeira, Fernanda Ribeiro, Flavia Costa (foto anexada), Ira Etz, João Araujo, José Diniz, Kelly Lima, Khalil Charif, Laís Ferreira, Laura Burnier, Luiz Augusto, Marcia Lacerda, Massoca Fontes, Matheus Cândido, Monica Leme, Príamo Mello, Regina Cabral de Melo, Renata Richard, Thomas Valentin, Vinicius Labre e Viragini Mendes.

Marcos Bonisson é artista. Nasceu e trabalha na cidade do Rio de Janeiro. Estudou gravura, desenho cinema e fotografia na Escola de Artes Visuais do Parque Lage (1978-1981) e é graduado em Letras e Mestre em Ciência da Arte (UFF). Bonisson participou da 27ª Bienal Internacional de São Paulo, em 2006, e publicou o livro "Arpoador" (Editora Nau, 2011) e o catálogo "Pulsar" (Editora Binóculo, MAM, 2013). As suas mais recentes exposições individuais foram no carioca Museu de Arte Moderna do Rio de Janeiro (MAM-RJ, 2013) e na parisiense Maison Européenne de la Photographie (MEP, 2015).

“Livro Inventado”, com organização de Marcos Bonisson

QUANDO: Abertura em 5 de julho, das 18h às 21h30; Visitação de 5 a 9 de julho, das 14h às 19h

ONDE: Galeria Oriente - Rua do Russel, 300 / 401, na Glória - (21) 3495.3800