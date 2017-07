Editora lança 'Reflexões Criminológicas e Dogmáticas Acerca do Crime de Desobediência'

A Editora Revan lança Reflexões Criminológicas e Dogmáticas Acerca do Crime de Desobediência. No atual desenvolvimento da sociedade, cada vez mais se verifica o desejo de controlar a vida dos cidadãos. Seja por meio de imposições de estilo de vida, maneira de ser e comportamentos adequados, seja por meio das dificuldades financeiras que obrigam o acatamento de regras trabalhistas, civis e penais. Nesse contexto, surgiu o interesse em estudar o crime de desobediência, ao se perceber o número de crimes que descrevem a mesma conduta delituosa, com pequenas nuances.

Livro parte de grupo de pesquisa da Uerj

No estudo a seguir, desenvolvido no âmbito do grupo de pesquisa do Programa de Pós Graduação em Direito da Faculdade de Direito da UERJ, busca-se desvendar e relacionar a desobediência com os crimes a ela correspondentes e seus desdobramentos do processo penal e processo civil.

É nessa perspectiva que será examinada a conduta de desobedecer e constatada que, na verdade, há muita confusão em se denominar qualquer descumprimento de ordem como crime de desobediência.

“É importante que seja percebido que o crime de desobediência à ordem judicial está se expandindo e se tornando, ainda que com outros nomes, uma regra, principalmente no momento em que não é cumprida uma determinação do Poder Judiciário”, salienta Vera Malaguti, uma das autoras da obra e Professora de Criminologia da UERJ.

Segundo Vera, seja em ações mandamentais, seja em atos do procedimento de execução do processo civil, o que se percebe é um crescimento da vontade de que essas situações não comportem a decisão de não cumprir uma ordem, até porque se cultua – em sendo crime – que deve haver, além da sua configuração delituosa, a decretação da prisão, em flagrante ou preventiva, o que, diante do Direito Penal moderno que se baseia nos valores constitucionais, não se pode aceitar.