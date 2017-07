Aulas de teatro para jovens, adultos e terceira idade no Teatro Café Pequeno

A partir de agosto, o Teatro Café Pequeno irá oferecer aulas de teatro voltadas a jovens, adultos e a terceira idade, com aulas ministradas pela diretora teatral, atriz e dramaturga, Alessandra Gelio, sempre aos domingos e às segundas.

Todas as segundas à noite, haverá a turma 'Expresso' onde será ministrado um curso com 'Montagem de Espetáculo Autoral' que, em sua finalização, ficará em cartaz por um mês no próprio Teatro Café Pequeno. Neste curso, a professora Alessandra Gelio propõe, através de ferramentas do ator e procedimentos criativos, a montagem de um espetáculo onde o texto será criado num processo colaborativo, a partir de exercícios feitos em aula.

O curso tem duração de sete meses com estreia do espetáculo em março de 2018. O público-alvo deste curso são jovens e adultos, atores e não-atores, interessados na prática de montagem de um espetáculo autoral. A experiência propõe uma pesquisa sobre a troca entre o ator que possui técnica e experiência cênica e o indivíduo que traz consigo apenas sua própria história e sentidos de humanidade.

Aos domingos pela manhã, sempre às 10h30, haverá a turma 'Capuccino'. Esta oficina será voltada para o público da terceira idade onde serão propostos exercícios que estimulem a espontaneidade, a troca, a criatividade e a expressão dessas pessoas que tem muita experiência e muita história para contar.

Será um curso livre com apresentações periódicas. Ambos os cursos utilizarão clássicos da literatura, da dramaturgia teatral e do cinema como material de inspiração e fazem parte do Projeto Eu Ficcional, de Alessandra Gelio, que investiga o caráter híbrido entre ficção e realidade na cena teatral, mergulhando no que chama de "eu cênico" de cada um.

As inscrições para os cursos já estão abertas e se encerram no dia 28 de julho. Os interessados devem enviar um e-mail para euficcionalcafepequeno@gmail.com especificando qual oficina quer fazer parte e contando brevemente o que os motiva a fazer o curso. Os inscritos selecionados receberão uma mensagem com ficha cadastral e instruções para efetuação da matrícula.

Serviço:

Turma Capuccino

Início: 06 de agosto

Horário: 10h30 às 12h

Investimento: R$ 225,00 mensais.

Público Alvo: Terceira Idade com vontade de viver novas experiências!

Turma Expresso

Início: 07 de agosto

Horário: 19h às 22h

Investimento: R$ 275,00 mensais (Atores formados pela CAL, UniverCidade, Cândido Mendes, UniRio, Escola do Wolf, Nu Espaço e com DRT tem 25% de desconto)

Público-Alvo: Jovens e Adultos